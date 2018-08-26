«Ливерпуль» объявил о переходе Кариуса в «Бешикташ»

26 августа 2018 07:43 (UTC+04:00)

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщает Sports.ru.

25-летний футболист будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.

На данный момент «Бешикташ» лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги, одержав две победы в двух стартовых турах.

Кариус перешел в «Ливерпуль» в 2016 году, подписав с клубом пятилетний контракт. В прошедшем сезоне немецкий голкипер провел в АПЛ 19 матчей и пропустил 14 мячей.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» заплатит за двухлетнюю аренду 2,5 миллиона евро.

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