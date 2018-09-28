Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в прямом эфире – только для Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus 7 октября в 07:00 утра покажут долгожданный бой без правил по смешанным единоборствам в прямом эфире, сообщает Trend Life. Бой пройдёт между ирландским боксером Конором Макгрегором и дагестанским самбистом Хабибом Нурмагомедовым, которые являются чемпионами UFC.

Место проведения турнира UFC-229 - Парадиз, штат Невада, пригородная территория Лас-Вегаса в «Ти-Мобайл-арене».

Конор Макгрегор — чемпион в полулегком и легком весе — трижды был побежден, проведя за свою карьеру 21 бой.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В карьере он провел 26 профессиональных боев и не проиграл ни одного.

Цена билета составляет 10 АЗН, VİP -20 АЗН. Торопитесь, количество билетов ограничено!

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