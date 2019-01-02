Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии в 2019 году

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом он сообщил изданию Record.

Роналду не выступал за национальную команду с 30 июня, после проигрыша уругвайцам (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира. Португалец летом перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала".

"В 2019 году я вернусь в расположение сборной, - сказал португалец. - У нас была договоренность, что я не буду играть в первой части сезона за сборную".

По его словам, он хотел адаптироваться в "Ювентусе" и попросил паузу в сборной. "Мне 33 года, я сменил одну страну на другую, сменил режим тренировок и партнеров по команде", - отметил он.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча в составе "Ювентуса", забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

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