Футболисты "Локомотива" обыграли "Зенит" на турнире в Катаре

"Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:1 во втором матче турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

У победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (35-я минута), Антон Миранчук (36) и Алексей Миронов (51). У проигравших отличился Эмилиано Ригони (82).

"Локомотив" набрал три очка и возглавил турнирную таблицу. В следующем матче 25 января "Локомотив" встретится с "Ростовом", "Зенит" сыграет со "Спартаком". В понедельник в первом матче "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1.

В кубке принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги - "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и "Ростов". Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.

Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.

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