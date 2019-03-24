Серена Уильямс снялась с турнира в Майами

24 марта 2019 08:29 (UTC+04:00)

Серена Уильямс снялась с турнира Miami Open из-за внезапно обнаруженной травмы левого колена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило агентство Associated Press.

Травма Уильямс не давала о себе знать до сегодняшнего дня. Вчера американская теннисистка обыграла Ребекку Петерсон со счетом 6:3, 1:6, 6:1. Пока неизвестно, когда получено повреждение. Соперница Уильямс Цзян Ван автоматически прошло в четвертый круг.

Первая ракетка мира Наоми Осака сенсационно выбыла в третьем круге, проиграв Се Шувэй с Тайваня. Счет в матче: 4:6, 7:6(4), 6:3.

Осака выиграла два последних турнира Большого шлема, в то время как Уильямс не может победить со времени Australian Open 2017. За это время она успела взять перерыв, чтобы родить ребенка, и поучаствовать в нескольких крупных турнирах.

До начала турнира с него снялась россиянка Мария Шарапова.

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