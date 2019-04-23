"Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" в матче чемпионата Англии по футболу

"Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" со счетом 2:2 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все голы были забиты в первой половине первого тайма. Счет на восьмой минуте открыл полузащитник гостей Джефф Хендрик, после чего дважды отличились футболисты "Челси" - полузащитник Н'Голо Канте (12) и нападающий Гонсало Игуаин (14). На 24-й минуте счет равным сделал форвард "Бёрнли" Эшли Барнс.

В турнирной таблице "Челси" поднялся на четвертое место, набрав 67 очков и обойдя "Арсенал". Первые четыре команды чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. "Бёрнли" с 40 очками идет 15-м.

В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Бёрнли" примет "Манчестер Сити". Обе встречи пройдут 28 апреля.

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