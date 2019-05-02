Месси предлагали выступать за сборную Испании по футболу

Капитану испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси предлагали выступать в составе национальной команды Испании по футболу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил бывший главный тренер испанцев Висенте Дель Боске, слова которого в четверг приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) прилагала все усилия, чтобы Месси согласился выступать в составе сборной Испании, однако аргентинец отказался от предложения из-за любви к Аргентине.

"Жаль, что Лео отказался играть за Испанию. Его выступление за национальную команду пошло бы всем на пользу", - сказал Дель Боске.

Месси в составе "Барселоны" в среду победил "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0). 31-летний аргентинец сделал дубль, на его счету стало 600 голов в составе команды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.