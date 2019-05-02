Месси предлагали выступать за сборную Испании по футболу

2 мая 2019 23:31 (UTC+04:00)

Капитану испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси предлагали выступать в составе национальной команды Испании по футболу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил бывший главный тренер испанцев Висенте Дель Боске, слова которого в четверг приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) прилагала все усилия, чтобы Месси согласился выступать в составе сборной Испании, однако аргентинец отказался от предложения из-за любви к Аргентине.

"Жаль, что Лео отказался играть за Испанию. Его выступление за национальную команду пошло бы всем на пользу", - сказал Дель Боске.

Месси в составе "Барселоны" в среду победил "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0). 31-летний аргентинец сделал дубль, на его счету стало 600 голов в составе команды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самые необычные реки мира (ФОТО)
Путешествия 2 мая 12:37
Касильяс поблагодарил всех за поддержку
В мире 1 мая 23:57
Власти Канады не позволили Пучдемону въехать на территорию страны
В мире 29 апреля 17:28
Испанские социалисты попытаются сами сформировать правительство
В мире 29 апреля 14:00
Санчес готов вести переговоры о формировании правительства в Испании
Европа 29 апреля 04:00
После обработки почти 100% протоколов социалисты побеждают на выборах в Испании
Европа 29 апреля 02:29
Лента новостей
Мексиканский картель похитил четверых граждан Эквадора
Другие страны 00:01
Генсек ОИС: Всемирный форум по межкультурному диалогу вносит важный вклад в обеспечение мира и безопасности (ФОТО)
Политика 2 мая 23:59
ЕС призывает США отменить нефтяные санкции против Ирана
Европа 2 мая 23:27
Возникли временные ограничения на таможенном посту "Красный мост"
Экономика 2 мая 23:20
Увеличился объем воды в озере Урмия
Общество 2 мая 23:07
Глава МИД Грузии: Работа совместной грузино-азербайджанской делимитационной комиссии будет возобновлена
Политика 2 мая 23:04
Принятие госпрограммы станет новым этапом в обеспечении пищевой безопасности в Азербайджане - эксперт
Бизнес 2 мая 23:00
В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Dragon-2
В мире 2 мая 22:47
Вышла в свет 83-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 2 мая 22:38