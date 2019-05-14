В Агдамском районе прошел финал молодежного проекта "Апрельская победа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В поселке Гузанлы Агдамского района прошел финал большого спортивного проекта “Gənclər kuboku:Aprel zəfəri” ("Кубок молодежи. Апрельская победа"), организованного общественным объединением "İrəli" (Вперед) и Фондом молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "İrəli". Игры были проведены в Агдамском Олимпийском спортивном комплексе.

Молодежные активисты и участники проекта посетили памятник “Şəhidlər”, возложили цветы, почтили память шехидов Карабахской войны, а также совершили визит в N-скую воинскую часть. В Доме культуры прошла церемония закрытия проекта. На открытии вечера прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов Карабахской войны. В мероприятии приняли участие общественные деятели, ветераны и члены семей шехидов Карабахской войны, спортсмены и военнослужащие, молодежные активисты.

Гостям был представлен видеоматериал о проекте, который был реализован в рамках государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах". Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни и спорта, славной истории вооруженных сил Азербайджана. Более тысячи представителей молодежи приняли участие в соревнованиях по футболу, волейболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, велосипедному спорту, стрельбе и легкой атлетике. Победители были отмечены кубками, медалями и ценными призами. Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Выступившие на мероприятии председатель “İrəli” Миргасан Сейидов, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров, первый заместитель Исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев и другие отметили важность реализации проекта и подчеркнули славную страницу апрельских событий.

Напомним, что в ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага. Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

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