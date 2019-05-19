Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде

19 мая 2019 07:46 (UTC+04:00)

Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, он выиграл у соотечественника Доминика Бризила нокаутом в первом раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американец в девятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 33-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 41 победа (40 нокаутом) и одна ничья. Его прошлый бой в декабре 2018 года с британцем Тайсоном Фьюри завершился вничью.

Поединок с Бризилом стал для Уайлдера первым по новому соглашению со стриминговой платформой DAZN. Согласно контракту, Уайлдер получит $100 млн за три поединка. За бой с Бризилом он заработал $20 млн, за следующие два, как предполагается, против британца Энтони Джошуа, получит по $40 млн.

33-летний Бризил потерпел второе поражение при 20 победах (18 нокаутом). Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В июне 2016 года американец проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет Джошуа (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, IBF и Всемирная боксерская организация, WBO).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
"Бенфика" в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии по футболу
Спорт 01:35
"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии по футболу
Спорт 18 мая 22:14
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря
Спорт 18 мая 05:15
Как волонтеры готовятся к финалу Лиги Европы в Баку (ФОТО)
Спорт 17 мая 12:36
Вратарь ФК "Барселона" тер Штеген может пропустить остаток сезона из-за травмы
Спорт 17 мая 01:33
Футболист "Челси" Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы с "Арсеналом"
Спорт 17 мая 00:09
Лента новостей
Азербайджан и Австралия планируют расширить сотрудничество в сфере туризма
Бизнес 07:53
Boeing внесла изменения в программное обеспечение симулятора 737 MAX
В мире 07:25
Саудовский наследный принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
Арабские страны 07:01
Российские ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей
Россия 06:49
В Китае из затопленной шахты спасли двух горняков
Китай 06:28
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
В мире 06:05
Около Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,8
В мире 06:01
Эрдоган: Турция совместно с Россией может начать производить С-500
Турция 05:22
Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit
Европа 04:25