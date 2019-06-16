Сборная Колумбии обыграла команду Аргентины в матче Кубка Америки по футболу

16 июня 2019 04:23 (UTC+04:00)

Сборная Колумбии победила команду Аргентины со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Рохер Мартинес (71-я минута) и Дуван Сапата (86).

В группе B также выступают команды Парагвая и Катара, которые проведут очный матч в воскресенье. Во втором туре пройдут матчи Колумбия - Катар и Аргентина - Парагвай. Встречи состоятся 20 июня.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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