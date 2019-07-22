Определился победитель футбольного турнира "Əkinçi Kuboku" среди журналистов (ВИДЕО, ФОТО)

22 июля 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по мини-футболу на первый "Əkinçi Kuboku" среди журналистов, организованный TYRES-AZ MMC при поддержке Azfar Group, Mammedov Group и İrşad Telekom, сообщает Trend Life. Турнир посвящен 144-летию национальной печати и Дню национальной прессы Азербайджана, который отмечается в Азербайджане 22 июля.

Соревнование прошло с 6 по 21 июля с участием 12 команд – представителей СМИ, по олимпийской системе. В турнире приняли участие команды - TreMiDaAz (представляющая Trend.az, Milli.az, Day.az, Azernews.az), İki sahil, Real tv, Arb tv, Xəzər fk, İnternasional, APA, İTV, Idman Azərbaycan, Bakı 2019, Musavat. В финал вышло три команды – İnternasional, İdman Azərbaycan и Bakı 2019, которые выяснили победителя по круговой системе. Победителем стала команда BAKI 2019. Призеры были отмечены кубком, медалями, дипломами и ценными призами. Автор проекта Хаял Ибрагимзаде выразил признательность участникам турнира и пожелал успехов в журналисткой деятельности. Лучшим вратарем турнира был признан Рамиз Мирзазаде (İdman Azərbaycan), бомбардиром стал Эльнур Ашрафоглу (BAKI 2019).

Игры обслуживали судейские бригады AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана). Главная цель – массовость футбольного движения, пропаганда здорового образа жизни, организация плодотворного досуга для журналистов.

В апреле следующего года будет проведен второй Əkinçi Kuboku.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Академик Ягуб Махмудов об азербайджанских СМИ
Политика 13:30
Депутат: Национальная пресса играет важную роль в информационной войне с противником
Политика 21 июля 13:54
CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов
Социум 19 июля 17:44
В НПКА прошла церемония награждения конкурса, посвященного Дню национальной прессы (ФОТО)
Социум 19 июля 17:06
В Баку пройдет футбольный турнир "I Əkinçi Kuboku" среди журналистов
Спорт 3 июля 13:02
Нынешнее состояние медиа Азербайджана можно считать пиком 143-летнего пути развития - эксперт
Политика 23 июля 2018 19:31
Лента новостей
Минтранс Турции: Логистический центр в провинции Карс носит стратегических характер
Бизнес 14:27
Роскосмос и Казахстан нацелены на развитие жилого центра космодрома Байконур
Бизнес 14:16
ЕБРР рассказало о поддержке Узбекистану в трансформации финансового сектора (Эксклюзив)
Финансы 14:15
Во Франции установили местонахождение подлодки, затонувшей 50 лет назад
Другие страны 14:12
ЕБРР рассказало о приоритетных направлениях деятельности в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 14:11
Вице-премьер: В Азербайджане нет никаких препятствий для свободной деятельности прессы
Политика 14:02
Эйюб Гулиев оценил выступления участников международного фестиваля в Санкт-Петербурге
Культура 14:00
Обновленный завод ЭП-300 в Сумгайыте будет запущен в следующем году
Экономика 13:51
Шахдаг - в топ-5 популярных для летнего отдыха в СНГ
Экономика 13:48