Определился победитель футбольного турнира "Əkinçi Kuboku" среди журналистов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по мини-футболу на первый "Əkinçi Kuboku" среди журналистов, организованный TYRES-AZ MMC при поддержке Azfar Group, Mammedov Group и İrşad Telekom, сообщает Trend Life. Турнир посвящен 144-летию национальной печати и Дню национальной прессы Азербайджана, который отмечается в Азербайджане 22 июля.

Соревнование прошло с 6 по 21 июля с участием 12 команд – представителей СМИ, по олимпийской системе. В турнире приняли участие команды - TreMiDaAz (представляющая Trend.az, Milli.az, Day.az, Azernews.az), İki sahil, Real tv, Arb tv, Xəzər fk, İnternasional, APA, İTV, Idman Azərbaycan, Bakı 2019, Musavat. В финал вышло три команды – İnternasional, İdman Azərbaycan и Bakı 2019, которые выяснили победителя по круговой системе. Победителем стала команда BAKI 2019. Призеры были отмечены кубком, медалями, дипломами и ценными призами. Автор проекта Хаял Ибрагимзаде выразил признательность участникам турнира и пожелал успехов в журналисткой деятельности. Лучшим вратарем турнира был признан Рамиз Мирзазаде (İdman Azərbaycan), бомбардиром стал Эльнур Ашрафоглу (BAKI 2019).

Игры обслуживали судейские бригады AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана). Главная цель – массовость футбольного движения, пропаганда здорового образа жизни, организация плодотворного досуга для журналистов.

В апреле следующего года будет проведен второй Əkinçi Kuboku.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.