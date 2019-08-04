"Манчестер Сити" в шестой раз завоевал Суперкубок Англии по футболу, победив "Ливерпуль"

Футболисты "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграли "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в присутствии 77 565 зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе "Манчестер Сити" гол забил Рахим Стерлинг (12-я минута), у "Ливерпуля" отличился Жоэль Матип (77). На 13-й минуте матча немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане получил повреждение и не смог продолжить встречу, его заменил бразильский форвард Габриэл Жезус. По ходу первого тайма главный арбитр встречи Мартин Аткинсон показал желтую карточку наставнику клуба из Манчестера Хосепу Гвардиоле за споры с резервным рефери, это первая желтая карточка, показанная кому-либо из тренеров Английской премьер-лиги.

Нападающий "Манчестер Сити" Стерлинг впервые в карьере забил гол в ворота "Ливерпуля", он выступал за ливерпульский клуб с 2012 по 2015 год. В составе "Манчестер Сити" первый официальный матч провел испанский полузащитник Родри.

"Манчестер Сити" играл в матче за Суперкубок на правах чемпиона страны, "Ливерпуль" стал участником матча, заняв второе место в чемпионате, Кубок Англии в прошлом сезоне также выиграл "Манчестер Сити". В 2018 году Суперкубок страны также выиграли подопечные Хосепа Гвардиолы, всего "Манчестер Сити" шесть раз завоевывал трофей (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" провели 180 матчей между собой в разных турнирах, "Ливерпуль" одержал 85 побед, "Манчестер Сити" выиграл в 45 играх, еще 30 встреч завершились ничейным результатом.

Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года. Рекордсменом по количеству титулов является "Манчестер Юнайтед", который завоевывал трофей 21 раз. В активе "Ливерпуля" 15 побед в Суперкубке страны.

В следующем матче 10 августа "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Вест Хэмом" в рамках первого тура Английской премьер-лиги. "Ливерпуль" днем ранее дома встретится с "Норвичем", а 14 августа в рамках Суперкубка УЕФА в качестве победителя Лиги чемпионов проведет матч против "Челси", который выиграл Лигу Европы.

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