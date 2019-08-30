УЕФА назовет место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года 24 сентября

30 августа 2019 21:41 (UTC+04:00)

Место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года будет названо на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2022 года - в немецком Мюнхене, 2023 года - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Исполком УЕФА примет решение о том, кто примет финал Лиги чемпионов 2021 года, на своем заседании в Любляне 24 сентября", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году финал пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА
Спорт 15 августа 01:50
Узбекистан будет производить мячи для ФИФА и УЕФА
Бизнес 24 июля 17:34
Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи
Европа 19 июня 03:20
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
Спорт 10 июня 00:50
УЕФА наградил Бакинский Олимпийский стадион (ФОТО)
Общество 5 июня 20:30
Обновленный клубный рейтинг УЕФА: "Карабах" опередил "Милан" и "Лестер"
Общество 4 июня 05:40
Лента новостей
Как изменятся цены на автомобильном рынке Азербайджана?
Бизнес 22:30
Трамп: США не причастны к неудачной попытке запуска космического спутника Ираном
США 22:19
В Центре военных игр проводится командно-штабное учение (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 22:01
В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме
Другие страны 21:59
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 21:36
Лавров обсудил с главой МИД Катара Сирию и Афганистан
Россия 21:12
До 50% потребляемой в Казахстане энергии будет приходиться на ВИЭ
Энергетика 20:53
CinemaPlus покажет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье
Интересное 20:46
В Казахстане примут конкретные меры по развитию легкой промышленности
Бизнес 20:44