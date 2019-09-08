Футболист "Ливерпуля" ван Дейк согласовал с клубом новый шестилетний контракт

8 сентября 2019 10:57 (UTC+04:00)

Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк достиг договоренности с клубом о подписании нового контракта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации источника, стороны вели длительные переговоры в течение трех месяцев. Информация о зарплате 28-летнего игрока не разглашается, однако известно, что новое соглашение будет рассчитано на шесть лет.

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году. В прошлом сезоне английская команда стала победителем Лиги чемпионов и заняла второе место в чемпионате Англии. Ван Дейк стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также был признан лучшим защитником Лиги чемпионов. Также голландец претендует на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лэмпард назвал себя неудачником после поражения "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА
Спорт 15 августа 04:35
"Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА
Спорт 15 августа 01:50
"Манчестер Сити" в шестой раз завоевал Суперкубок Англии по футболу, победив "Ливерпуль"
Спорт 4 августа 20:48
Салах принял решение остаться в "Ливерпуле"
Спорт 16 июня 15:56
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
В мире 3 июня 05:10
"Ливерпуль" заработал в Лиге чемпионов сезона-2018/19 около €110 млн
Спорт 2 июня 11:27
Лента новостей
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Россия 11:39
В Японии количество отмененных из-за тайфуна авиарейсов превысило 100
Другие страны 11:15
В России проходит единый день голосования
Россия 10:47
Турция и США проводят наземное патрулирование востока Сирии
Турция 10:33
В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Китай 10:05
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык"
США 09:23
Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет
Другие страны 08:54
Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%
Бизнес 08:44