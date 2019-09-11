Четыре гола Роналду помогли сборной Португалии разгромить литовцев в матче отбора ЧЕ-2020

Сборная Португалии обыграла команду Литвы со счетом 5:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла в Литве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей четыре мяча на свой счет записал Криштиану Роналду (7, с пенальти, 62, 65, 76-я минуты) и Вильям Карвалью (90+2). У хозяев отличился Витаутас Андрюшкявичюс (28). В матче с командой Литвы Роналду перешагнул отметку в 90 голов за национальную сборную, в настоящий момент на счету 34-летнего португальца 92 мяча в 158 встречах. По этому показателю Роналду занимает второе место в истории, уступая только Али Даеи, в активе которого 109 голов в 149 матчах за сборную Ирана.

Сборная Португалии занимает второе место в турнирной таблице группы B, набрав восемь очков после четырех матчей, литовцы идут на последнем, пятом месте, имея в активе одно очко. Лидирует команда Украины с 13 очками после пяти встреч. В следующем матче португальцы на домашнем поле сыграют с командой Люксембурга, а литовцы на выезде встретятся с украинцами. Обе встречи пройдут 11 октября.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Результаты других матчей игрового дня:

Албания - Исландия - 4:2;

Англия - Косово - 5:3;

Люксембург - Сербия - 1:3;

Молдавия - Турция - 0:4;

Франция - Андорра - 3:0;

Черногория - Чехия - 0:3.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.