Алиссон, Облак и Нойер номинированы на приз France Football имени Яшина

22 октября 2019 01:08 (UTC+04:00)

Бразилец Алиссон из английского "Ливерпуля", словенский голкипер испанского "Атлетико" Ян Облак и Мануэль Нойер из Германии, выступающий за немецкую "Баварию", номинированы на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года по версии французского журнала France Football, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также на приз номинированы бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити"), словенец Самир Ханданович ("Интер"), испанец Кепа Аррисабалага ("Челси"), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм"), камерунец Андре Онана ("Аякс"), поляк Войцех Щенсный ("Ювентус") и немец Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

В число претендентов на приз лучшему молодому футболисту мира по версии журнала France Football - "Трофей Копа" вошли англичанин Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), немец Кай Хаверц ("Байер"), нигериец Самуэль Чуквуэзе ("Вильярреал"), голландец Маттейс де Лигт ("Ювентус", выступал в прошлом сезоне за "Аякс"), француз Маттео Гендузи ("Арсенал"), португалец Жоау Фелиш ("Атлетико", в прошлом сезоне выступал за "Бенфику"), Ли Кан Ин из Южной Кореи ("Валенсия"), итальянец Мойзе Кин ("Эвертон", в прошлом сезоне выступал за "Ювентус"), украинец Андрей Лунин ("Вальядолид", в прошлом сезоне также выступал за "Леганес") и бразилец Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид).

На звание лучшей футболистки прошлого года претендуют американки Меган Рапино, Роуз Лавелль и Тобин Хит, голландки Лике Мартенс и Сари Ван Венендал, француженка Венди Ренар, бразильянка Марта, норвежка Ада Хегерберг, шведки Косоваре Асллани и София Якобссон,

Вручение премий состоится 2 декабря в Париже.

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