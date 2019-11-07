В Баку пройдет международный гала-вечер "Непобежденные" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана прошла пресс-конференция, посвященная международному гала-вечеру “Yenilməzlər” (Непобежденные), который пройдет в Государственном театре юного зрителй 13 ноября в 16.00, сообщает Trend Life.

Президент НПКА Ильгар Рагимов поздравил журналистов с Днем национального телевидения и радио, который отмечается в Азербайджане 6 ноября. Ильгар Рагимов рассказал о гала-вечере, который направлен на пропаганду корпоративной социальной ответсвенности, и будет проведен совместно с Фондом Гейдара Алиева.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. КСО – это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств, предписываемых законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные расходы. Во-вторых, КСО - это готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодательством, исходя из моральных и этический соображений.

"Это обязательство предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом. Особенно, это важно для социальной интеграции людей с ограниченными физическими возможностями", - отметил Ильгар Рагимов.

Автор сценария и режиссер-постановщик меропрития, заслуженный артист Ниджат Кязымов и художественный руководитель Давуд Музаффари рассказали о гала-вечере, героями которого станут паралимпийцы, представив в художественной форме свои истории жизни. Гостям будет также представлено шоу Театра теней, "Ультрафиолет" и т.д.

Гостями вечера станут экс-президент Международного паралимпийского комитета сэр Филип Кревен, почетный президент Ассоциации паралимпийцев Великобритании Энтони Сенсбера, президент Паралимпийского комитета Молдовы, паралимпийский чемпион Олег Крецул, двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов и актер с ограниченными возможностями слуха Махмуд Сафаров.

Ильгар Рагимов также рассказал о пятых Паралимпийских играх для детей, которое пройдут 14 ноября в Баку. Будет предствалено восемь видов паралимйского спорта. В играх примут участие представители Грузии.

(Автор: Вугар Иманов)

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