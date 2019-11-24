Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, победив Ортиса во второй раз

24 ноября 2019 12:25 (UTC+04:00)

Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе, он выиграл у кубинца Луиса Ортиса нокаутом в седьмом раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в марте 2018 года в Нью-Йорке, победу одержал Уайлдер техническим нокаутом в десятом раунде.

Американец в десятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 34-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья. В декабре 2018 года он провел бой с британцем Тайсоном Фьюри, который завершился вничью, а в мае этого года выиграл у соотечественника Доминика Бризила нокаутом в первом раунде.

Поединок с Ортисом стал для Уайлдера вторым по новому соглашению со стриминговой платформой DAZN. Согласно контракту, Уайлдер получит $100 млн за три поединка.

40-летний Ортис потерпел второе поражение в карьере при 31 победе (26 нокаутом). Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. После первого боя с Уайлдером кубинец победил румына Рэзвана Кожану нокаутом во втором раунде, американца Трэвиса Хауфманна нокаутом в десятом раунде и немца Кристиана Хофманна решением судей.

В следующем бою Уайлдер встретится с британцем Тайсоном Фьюри, поединок запланирован на 22 февраля 2020 года. Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет мексиканец Энди Руис (Всемирная боксерская ассоциация, Международная боксерская федерация, Всемирная боксерская организация).

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