Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)

9 декабря 2019 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел международный турнир по Комбат джиу-джитсу на Кубок Евразии, организованный Евразийской федерацией джиу-джитсу, сообщили Trend Life организаторы.

В соревновании по версиям "ful kontakt" и "klouz kontakt" в различных весовых и возрастных категориях приняли участие более ста юных спортсменов из Азербайджана, России, Ирана, Беларуси и Грузии. Президент Евразийской федерацией джиу-джитсу Агиль Аджалов и главный судья соревнований, первый вице-президент Евразийской федерации комбат джиу-джитсу, председатель судейской коллегии Всемирной федерации комбат джиу-джитсу, заслуженный тренер Расул Мамедов, отметили важность проведения турнира в деле укрепления спортивных связей между странами и воспитания подрастающего поколения.

Победителями стали представители Азербайджана, второе место – Беларусь, третье – Грузия. Организаторы особо отметили умение самых юных спортсменок из Азербайджана.

Комбат джиу-джитсу - прикладное комплексное боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является искусство реального рукопашного боя в условиях военных действий, штурмовых операций спецподразделений армии и полиции, а также методы отражения агрессии уличной преступности. При подготовке специалистов Комбат джиу-джитсу и тренировках гражданского населения используется ударная техника, борьба в партере, болевые и удушающие приёмы, холодное оружие и подручные бытовые средства самозащиты. Комбат джиу-джитсу характеризуется скоростным боем на поражение, в котором соперник не должен иметь возможности оказать сопротивление, и быть поверженным в течение 3-5 секунд. Для этого используется специальная ударная техника лишения равновесия и нокаутирования, а также техника контроля центральной линии соперника. Вспомогательными действиями и действиями «второго» плана являются броски с добиванием и болевые приёмы, так как они требуют больших энергозатрат и более длительны во времени, а в условиях военных действий либо боя против нескольких соперников этот фактор может являться определяющим. Это боевое искусство возникло в ХХ-м столетии ввиду разделения боевого искусства джиу-джитсу на несколько направлений и потоков развития.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
  • Крутые азербайджанские девочки – рукопашный бой в условиях военных действий (ФОТО)
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