Моуринью получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперника

1 января 2020 22:03 (UTC+04:00)

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона" получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот члена тренерского штаба команды соперника, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тоттенхэм" на выезде проиграл "Саутгемптону" со счетом 0:1.

"Я поступил некрасиво и точно заслужил желтую карточку, но я повел себя грубо по отношению к идиоту", - прокомментировал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Единственный мяч на 17-й минуте забил форвард хозяев Дэнни Ингс. Для 27-летнего футболиста этот гол стал 13-м в текущем сезоне, он делит второе место в списке бомбардиров с нападающим "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом, лидирует форвард "Лестера" Джейми Варди (17). На 75-й минуте капитан "Тоттенхэма" Гарри Кейн был заменен из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

В других матчах дня "Лестер" на выезде разгромил "Ньюкасл" (3:0), "Уотфорд" вдесятером дома удержал победу над "Вулверхэмптоном" (2:1).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд" в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 30 декабря 2019 00:12
"Милан" объявил о возвращении футболиста Ибрагимовича
Спорт 27 декабря 2019 22:36
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в итальянской Серии А
Европа 27 декабря 2019 21:36
В Азербайджане для школьников проведен мастер-класс по футболу (ФОТО)
Общество 23 декабря 2019 14:03
"Лацио" победил "Ювентус" и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу
Спорт 22 декабря 2019 23:10
"Аталанта" разгромила "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу
Европа 22 декабря 2019 19:11
Лента новостей
Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за ситуации в Ираке
США 22:12
Премьер Туниса представил президенту состав нового правительства
Арабские страны 21:48
Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
Европа 21:26
Полиция в Гонконге задержала около 400 человек в ходе новогодних протестов
Китай 21:10
В ЮАР при нападениях в новогоднюю ночь убиты два человека
Другие страны 20:55
Посольство США в Багдаде остановило свою работу
Арабские страны 20:43
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации
Другие страны 20:41
Азербайджан активно наращивает экспорт высоких технологий
ИКТ 20:30
Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
Другие страны 20:27