"Астон Вилла" стала первым финалистом Кубка английской лиги

29 января 2020 02:31 (UTC+04:00)

"Астон Вилла" на своем поле одержала победу над "Лестером" со счетом 2:1 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мэтт Таргетт (12-я минута) и Трезеге (90), у проигравших отличился Келечи Ихеаначо (72). Первый матч команд завершился со счетом 1:1.

"Астон Вилла" вышла в финал Кубка лиги впервые с 2010 года, тогда в решающем матче команда проиграла "Манчестер Юнайтед" (1:2). Клуб из Бирмингема в последний раз выигрывал турнир в 1996 году, когда в финальном матче была одержана победа над "Лидсом" (3:0). Всего "Астон Вилла" становилась обладателем Кубка лиги пять раз, столько же побед у "Манчестер Юнайтед" и "Челси", больше только у "Манчестер Сити" (6) и "Ливерпуля" (8).

В финале "Астон Вилла" встретится с сильнейшим в противостоянии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чей ответный матч состоится в среду, первая встреча завершилась гостевой победой "Сити" со счетом 3:1. Решающий матч турнира состоится 1 марта на стадионе "Уэмбли".

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