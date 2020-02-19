Клопп: Футболисты "Ливерпуля" понимали, что "Атлетико" устроит даже нулевая ничья

Игроки английского футбольного клуба "Ливерпуль" знали, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" соперника устроит даже безголевая ничья. Такое мнение высказал главный тренер британской команды Юрген Клопп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на среду "Ливерпуль" в гостях проиграл "Атлетико" со счетом 0:1. Единственный мяч на четвертой минуте забил полузащитник хозяев Сауль.

"Когда проигрываешь с минимальным счетом такой команде, как "Атлетико", приходится сложно. Соперник сразу же начинает играть на удержание. Мои футболисты понимали, что даже нулевая ничья устроила бы "Атлетико" сегодня. Мы принимаем это поражение и ждем ответного матча.

Вторая игра между командами пройдет 11 марта в Англии.