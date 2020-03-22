Унаи Эмери может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Италии по футболу

Спорт 22 марта 2020 13:07 (UTC+04:00)
Унаи Эмери может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Италии по футболу

Испанец Унаи Эмери может возглавить один из футбольных клубов чемпионата Италии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tuttomercatoweb, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня были контакты с несколькими итальянскими клубами, - заявил Эмери. - Но по той или иной причине, у меня раньше не было возможности работать в Италии. Теперь я открыт для всех предложений, но прежде всего я слежу за Серией А. Из уважения я не стану называть клубы, с которыми общался".

Эмери 48 лет. Его последним местом работы является английский "Арсенал", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. До этом он был главным тренером французского "Пари Сен-Жермен", испанских "Севильи", "Валенсии", "Альмерии" и "Лорки". В период с мая по ноябрь 2012 года испанец возглавлял московский "Спартак", из которого был уволен после разгромного поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России (1:5).

Вместе с "Севильей" Эмери трижды подряд выиграл Лигу Европы (2013/14 - 2015/16), с ПСЖ он стал чемпионом Франции (2017/18) и два раза - обладателем Кубка Франции (2016/17, 2017/18).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО)
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Унаи Эмери может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Италии по футболу Спорт 13:07
БГУ перечислил 100 тыс манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 12:54
В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 945 Израиль 12:49
Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане продолжает увеличиваться Узбекистан 12:42
Узбекистан с 23 марта закрывает границу Узбекистан 12:12
Unibank выделяет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 11:58
Число заразившихся коронавирусом в Болгарии превысило 170 Европа 11:52
МИД Азербайджана перечислил 215 тыс манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 11:42
Власти Сингапура сообщили о второй вспышке коронавируса в стране Другие страны 11:04
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 190 Армения 10:29
Парламент Грузии поддержал введение чрезвычайного положения на всей территории страны Грузия 10:20
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Европа 10:07
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом США 09:51
Эльхан Алескеров: Новруз - свидетельство того, что армяне не являются древним народом Политика 09:41
ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:35
Доходы от автомобильных грузоперевозок в Азербайджане увеличились Транспорт 09:20
В России провели испытания андроида для утилизации радиоактивных отходов Россия 09:13
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни Европа 08:51
Шесть человек стали жертвами наводнения в Индиане США 08:38
В Колумбии зафиксирована первая смерть от коронавируса Другие страны 08:19
Тест бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Феллайни дал положительный результат на коронавирус Другие страны 07:58
В США зафиксирован значительный рост спроса на оружие из-за коронавируса США 07:43
Власти Сингапура вводят запрет на въезд в страну иностранцев Другие страны 07:27
Ким Чен Ын наблюдал за запусками новых тактических ракет Другие страны 07:13
Благотворительный фонд клуба НХЛ "Калгари" выделит $1,15 млн для борьбы с коронавирусом США 06:58
Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом В мире 06:44
Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников Европа 06:25
Чемпион мира по фехтованию Хартунг заявил, что не выступит на ОИ, если МОК не перенесет их Спорт 06:09
Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным США 05:55
В США некоторые больницы испытывают нехватку денежных средств и могут закрыться США 05:41
В Южной Корее зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:35
В секторе Газа зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом Арабские страны 05:23
Златан Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона Спорт 05:07
Королевская испанская футбольная федерация призвала отложить проведение ОИ в Токио Другие страны 04:46
Джонсон предупредил, что Британия может пойти по пути Италии в ситуации с коронавирусом Европа 04:29
Матчи чемпионата Англии по футболу могут быть перенесены на июнь и июль Спорт 04:15
Военный вертолет разбился в Мексике Другие страны 04:00
Футболист "Баварии" Левандовский пожертвовал €1 млн пострадавшим от коронавируса Европа 03:39
Тест еще одного футболиста "Айнтрахта" дал положительный результат на коронавирус Европа 03:17
В Италии закрывается все производство не первой необходимости Европа 03:12
В Уганде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Другие страны 03:10
В итальянской области Ломбардия штраф за нарушение карантина подняли до €5 тыс. Европа 02:54
В США компания сертифицировала 45-минутный тест на коронавирус США 02:40
В Испании заявили, что страну ждет увеличение числа заболевших и умерших от коронавируса Европа 02:22
На Кипре умер первый пациент с коронавирусом Другие страны 02:13
Трамп направил письмо Ким Чен Ыну по поводу борьбы с коронавирусом США 02:05
В столице Узбекистана приостановлена работа общественного транспорта Узбекистан 01:46
В США на время запретили прием рейсов в аэропортах в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании США 01:35
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса Европа 01:18
Более 266 тыс. человек в мире заразились коронавирусом В мире 01:11
В Чехии выявили почти 1 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 01:02
Число жертв коронавируса в Турции выросло Турция 00:51
Грузинский порт Поти продолжает обрабатывать грузы в обычном режиме Транспорт 00:50
Gilan Holding выделил Фонду поддержки борьбы с коронавирусом 1 млн манатов Экономика 00:42
"Аэрофлот" приостанавливает полеты еще в 8 стран из-за коронавируса Россия 00:37
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Паоло Мальдини инфицирован коронавирусом Европа 00:25
Вклад Gilan Holding в борьбу с коронавирусом - отели группы компаний будут функционировать в качестве карантинных зон Экономика 00:13
Вице-президент США и его жена пройдут тест на коронавирус США 00:10
По поручению Президента Ильхама Алиева и благодаря его вниманию нам оказывается особая забота - азербайджанец, семья которого эвакуирована из Ирана Общество 21 марта 23:47
В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 ОО «Региональное развитие» представило еще несколько просветительских видеороликов (ВИДЕО) Общество 21 марта 23:33
В Чили зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса Другие страны 21 марта 22:59
Число умерших от коронавируса в Великобритании выросло до 233 Европа 21 марта 22:48
В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека Европа 21 марта 22:28
Украинское издание о борьбе с коронавирусом в Азербайджане Общество 21 марта 22:20
В Азербайджане утверждены составы рабочих групп в связи с коронавирусом Политика 21 марта 22:11
Грузия увеличила экспорт автомобилей в Турцию Бизнес 21 марта 22:08
Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву от имени нашей семьи - Брат эвакуированного из Ирана азербайджанца Общество 21 марта 22:04
В Каспийском море произошло землетрясение Происшествия 21 марта 22:01
Президент Ильхам Алиев поздравил пакистанского коллегу Политика 21 марта 21:56
Улицы Баку будут мыть два раза в день Общество 21 марта 21:52
Некоторые предприниматели Казахстана будут освобождены от уплаты ряда налогов Бизнес 21 марта 21:41
В Грузии продолжает расти число инфицированных коронавирусом Грузия 21 марта 21:36
В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 6113 Европа 21 марта 21:30
Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 3,6 тыс. Европа 21 марта 21:23
Праздник Новруз в произведениях азербайджанских художников (ФОТО) Культура 21 марта 20:48
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении закона "Об аграрном страховании" Политика 21 марта 20:42
Из Москвы и Стамбула эвакуированы еще 296 граждан Азербайджана Экономика 21 марта 20:21
В Азербайджане проводится интересный конкурс "Оставайся дома – не оставайся без спорта" (ВИДЕО) Спорт 21 марта 20:13
Пример от Президента Ильхама Алиева: глава государства пожертвовал свою годовую заработную плату Фонду поддержки борьбы с коронавирусом Политика 21 марта 20:03
На предприятиях общественного питания установлен новый режим работы Политика 21 марта 19:42
МИД Азербайджана обратилось к гражданам Политика 21 марта 19:12
США отменили финансирование программы на оккупированных территориях Азербайджана Политика 21 марта 18:32
Azer Turk Bank выделил средства на борьбу с коронавирусом Экономика 21 марта 18:21
В Азербайджане выявлено еще 9 фактов зараженния коронавирусом - Оперативный штаб Общество 21 марта 17:50
NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 21 марта 17:50
Президент Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане Политика 21 марта 17:45
Международный день кукольника в Азербайджане (ФОТО) Культура 21 марта 17:31
В Азербайджане выявлено лицо, распространяющее вымышленную информацию о коронавирусе Общество 21 марта 17:25
Bestcomp Group поддержал борьбу с короновирусом Экономика 21 марта 17:25
Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами Турция 21 марта 16:54
В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 1,9 тыс. человек Европа 21 марта 16:36
Международный банк Азербайджана выделил 2 миллиона манатов на борьбу с коронавирусом Экономика 21 марта 16:02
На заседании Оперативного штаба при Кабмине обсуждено нынешнее состояние борьбы с коронавирусом Политика 21 марта 15:42
По инициативе ПЕА с сегодняшнего дня начинается социальная акция (ФОТО) Общество 21 марта 15:34
Всемирный день поэзии в Азербайджане (ФОТО) Культура 21 марта 15:01
Завтра в Баку преимущественно без осадков Общество 21 марта 14:54
В Грузии введено чрезвычайное положение Грузия 21 марта 14:40
Akkord перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом один миллион манатов Экономика 21 марта 14:32
Китай приступил к испытанию на людях первой вакцины против нового коронавируса Другие страны 21 марта 14:23
PAŞA Bank перечислил 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 21 марта 13:49
Все новости