Унаи Эмери может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Италии по футболу
Испанец Унаи Эмери может возглавить один из футбольных клубов чемпионата Италии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tuttomercatoweb, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У меня были контакты с несколькими итальянскими клубами, - заявил Эмери. - Но по той или иной причине, у меня раньше не было возможности работать в Италии. Теперь я открыт для всех предложений, но прежде всего я слежу за Серией А. Из уважения я не стану называть клубы, с которыми общался".
Эмери 48 лет. Его последним местом работы является английский "Арсенал", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. До этом он был главным тренером французского "Пари Сен-Жермен", испанских "Севильи", "Валенсии", "Альмерии" и "Лорки". В период с мая по ноябрь 2012 года испанец возглавлял московский "Спартак", из которого был уволен после разгромного поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России (1:5).
Вместе с "Севильей" Эмери трижды подряд выиграл Лигу Европы (2013/14 - 2015/16), с ПСЖ он стал чемпионом Франции (2017/18) и два раза - обладателем Кубка Франции (2016/17, 2017/18).