Нойер заявил, что его раздражают слухи о деталях нового контракта с ФК "Бавария"

Вратарь мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер заявил, что его раздражают слухи о заключении нового контракта с клубом. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на немецкое издание Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, СМИ сообщают о желании 34-летнего немца подписать пятилетний контракт с клубом с зарплатой €20 млн в год. Пока переговоры не перешли к завершающей стадии.

"Все переговоры, которые я проводил с "Баварией", шли в атмосфере большого доверия, никакая достоверная информация не просачивалась в СМИ, которые публикуют ложные подробности. Это меня раздражает. Я всегда работал в атмосфере доверия, я предан клубу как игрок и капитан".

В сезоне-2019/20 вратарь провел 37 матчей, пропустив 38 мячей и 15 раз сыграв "на ноль". Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2011 года. В составе мюнхенского клуба немец семь раз стал победителем чемпионата Германии, четыре раза - Кубка Германии (и еще один раз - в составе "Шальке"), а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. За сборную Германии Нойер провел 92 матча, вместе с командой он стал чемпионом мира 2014 года.

Сезон чемпионата Германии прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, на момент приостановки "Бавария" лидировала с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя за девять туров до конца.