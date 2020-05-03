Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира

Спорт 3 мая 2020 23:09 (UTC+04:00)
Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат матча – 2,5:1,5 в пользу обладателя мировой шахматной короны.

Карлсен является организатором турнира. На круговом этапе соревнования выступили восемь гроссмейстеров. Четыре из них вышли в полуфинал.

Призовой фонд турнира составил $250000. Карлсен получит $70000.

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