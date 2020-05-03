Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Результат матча – 2,5:1,5 в пользу обладателя мировой шахматной короны.
Карлсен является организатором турнира. На круговом этапе соревнования выступили восемь гроссмейстеров. Четыре из них вышли в полуфинал.
Призовой фонд турнира составил $250000. Карлсен получит $70000.
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