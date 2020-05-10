Жорж Сен-Пьер будет введен в Зал славы UFC

Канадский боец Жорж Сен-Пьер будет введен в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом было объявлено во время турнира UFC 249, проходящего в Джексонвилле (штат Флорида, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сен-Пьер будет введен в зал славы UFC", - отмечалось в сообщении.

Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. Всего на счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.