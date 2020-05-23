Одна из золотых медалей ЧМ-2018 была продана на аукционе

Одна из золотых медалей чемпионата мира 2018 года была продана на аукционе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Juliens Auctions.

По информации источника, один из футболистов сборной Франции, которая одержала победу на турнире, проходившем в России, продал медаль. Он выручил за нее 65 950 евро. При этом имя продавца не раскрывается.

В финальном поединке команда Франции одолела сборную Хорватии.