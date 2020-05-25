ЧМ по горнолыжному спорту может быть перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии

Спорт 25 мая 2020 04:35 (UTC+04:00)
ЧМ по горнолыжному спорту может быть перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии

Чемпионат мира по горнолыжному спорту, который должен пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, может быть перенесен с 2021 на 2022 год из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго, комментарий которого приводит агентство France Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник президент Федерации зимних видов спорта Италии Флавио Рода представит руководителям Международной федерации лыжного спорта предложение о переносе чемпионата мира по горнолыжному спорту с февраля 2021 года на март 2022 года, - заявил Малаго. - Я полностью поддерживаю это решение, министр спорта Италии Винченцо Спадафора проинформирован об этом".

"Это очень трудное, но верное решение. Оно продиктовано финансовыми трудностями, кроме того, в случае возникновения каких-то дополнительных проблем из-за пандемии коронавируса в октябре или ноябре 2020 года мы можем не успеть их решить к началу мирового первенства. Главным образом речь идет об обеспечении безопасности здоровья всех участников соревнований", - добавил Малаго.

Глава НОК Италии уточнил, что в 2022 году соревнования состоятся после Олимпийских игр. "В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры (с 4 по 20 февраля - прим. ТАСС). Поэтому мы должны сначала провести Игры, а затем чемпионат мира", - подытожил он.

На данный момент проведение чемпионата мира по горнолыжному спорту запланировано на 8-21 февраля 2021 года в городе Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены ни разу не завоевывали медали мировых первенств, в активе советских горнолыжниц две бронзовые награды.

В Италии зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 32 тыс. человек умерли.

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