"Унион" отстранил футболиста Польтера за отказ от сокращения зарплаты на время пандемии

Немецкий футбольный клуб "Унион" объявил о решении отстранить от матчей команды нападающего Себастьяна Польтера, который отказался от сокращения заработной платы на время пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится на официальном сайте "Униона".

Отмечается, что 29-летний Польтер стал единственным представителем клуба, который не поддержал решение руководства о сокращении зарплаты, отказавшись его выполнять. Контракт футболиста истекает летом. Однако Польтеру разрешили принимать участие в тренировках команды до конца соглашения.

"Наш клуб является сообществом, которое формируется на солидарности, это одна из основополагающих ценностей. Себастьян [Польтер] - единственный представитель команды, решивший ей не следовать, что очень разочаровывает. Задача руководства клуба состоит в защите сплоченности коллектива, особенно в тяжелое для всех время. Мы решили, что Себастьян больше не будет частью нашей команды", - сказал президент "Униона" Дирк Цинглер.

Польтер выступает за команду с 2017 года, ранее он играл в клубе с 2014 по 2015 год на правах аренды. В его активе 104 матча в составе "Униона" и 46 забитых мячей. Польтер также выступал за немецкие "Вольфсбург", "Майнц", "Нюрнберг" и английский КПР.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. "Унион" впервые в своей истории вышел в элитный дивизион, в турнирной таблице команда занимает 13-е место, набрав 31 очко.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.