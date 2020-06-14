Очередное тестирование выявило два случая заражения коронавирусом в АПЛ
Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов чемпионата Англии выявило два случая заражения коронавирусом в двух командах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.
Тестирование прошли 1 200 человек. Один случай подтвердила пресс-служба "Норвича", сообщается, что инфицирован футболист. Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было восьмым по счету, всего было проведено 8687 тестов, 16 из которых дали положительный результат.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах.
Лента новостей
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)
Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности
В Азербайджане часть от годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет выплачиваться государством