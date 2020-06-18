Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями

Перенесенный из-за пандемии коронавируса Открытый чемпионат Франции в сезоне-2019/20 пройдет со зрителями. Об этом сообщил глава Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Открытый чемпионат Франции изначально должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако турнир был перенесен из-за пандемии на период 27 сентября - 11 октября. Теннисный сезон возобновится женским турниром в итальянском Палермо 3 августа.

"Совершенно точно турнир будет проводиться со зрителями. Окончательного решения о количестве болельщиков на трибунах еще не принято, оно будет согласовано с государственными органами", - сказал Джудичелли.

По словам главы FFT, турнир серии "Мастерс" в Париже пройдет в запланированный срок (с 31 октября по 8 ноября). Билеты на Открытый чемпионат Франции поступят в продажу в конце июня - начале июля.

Открытый чемпионат Франции является вторым из четырех турниров серии Большого шлема и проводится на грунтовом покрытии. Впервые он состоялся в 1891 году, с 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой Мировой войны и за день до своего 30-летия. Среди мужчин действующим победителем и рекордсменом по количеству побед с 12 титулами является испанец Рафаэль Надаль, у женщин наибольшее количество побед на счету американки Крис Эверт (7). Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Открытый чемпионат Франции станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября.