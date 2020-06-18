Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями

Спорт 18 июня 2020 01:13 (UTC+04:00)
Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями

Перенесенный из-за пандемии коронавируса Открытый чемпионат Франции в сезоне-2019/20 пройдет со зрителями. Об этом сообщил глава Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Открытый чемпионат Франции изначально должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако турнир был перенесен из-за пандемии на период 27 сентября - 11 октября. Теннисный сезон возобновится женским турниром в итальянском Палермо 3 августа.

"Совершенно точно турнир будет проводиться со зрителями. Окончательного решения о количестве болельщиков на трибунах еще не принято, оно будет согласовано с государственными органами", - сказал Джудичелли.

По словам главы FFT, турнир серии "Мастерс" в Париже пройдет в запланированный срок (с 31 октября по 8 ноября). Билеты на Открытый чемпионат Франции поступят в продажу в конце июня - начале июля.

Открытый чемпионат Франции является вторым из четырех турниров серии Большого шлема и проводится на грунтовом покрытии. Впервые он состоялся в 1891 году, с 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой Мировой войны и за день до своего 30-летия. Среди мужчин действующим победителем и рекордсменом по количеству побед с 12 титулами является испанец Рафаэль Надаль, у женщин наибольшее количество побед на счету американки Крис Эверт (7). Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Открытый чемпионат Франции станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране от коронавируса умерли еще 113 человек
В Иране от коронавируса умерли еще 113 человек
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение
В Иране за сутки выявили 2472 новых случаев заражения коронавирусом
В Иране за сутки выявили 2472 новых случаев заражения коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями Спорт 01:13
Минздрав Испании не поддержал идею о массовых тестах на COVID-19 для иностранных туристов Туризм 00:57
Белый дом не уточняет, возможен ли пересмотр решения о сокращении войск США в ФРГ Финансы 00:43
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Майнцу" в матче чемпионата Германии по футболу Спорт 00:35
Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР США 00:31
Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом Другие страны 00:20
Google увеличила до $1 млрд помощь предприятиям для преодоления последствий пандемии Финансы 00:11
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений ИКТ 17 июня 23:55
"Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 17 июня 23:42
США могут летом нарастить добычу сланцевой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки Энергетика 17 июня 23:31
Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 17 июня 23:30
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 17 июня 23:22
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед" в первом матче после возобновления АПЛ Спорт 17 июня 23:17
В Баку состоялось открытие Дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева после реставрации (ФОТО) Культура 17 июня 23:10
Муса Гулиев: Оказанная помощь не спасет Армению Политика 17 июня 23:01
В страховом секторе Азербайджана отмечается высокий уровень концентрации рынка Экономика 17 июня 22:49
Во Франции жандармы разогнали очередь из 500 человек на распродаже игровой консоли Европа 17 июня 22:49
В апреле в Азербайджане выросли сборы по обязательным видам страхования Экономика 17 июня 22:44
Туркменистан установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне Туркменистан 17 июня 22:29
Азербайджан нарастил экспорт в Италию Бизнес 17 июня 22:25
Турция удвоила товарооборот с Азербайджаном Бизнес 17 июня 22:21
SOCAR Methanol наращивает производство метанола Энергетика 17 июня 22:17
Торговый представитель США назвал ВТО "кошмаром" и заявил о необходимости коренных реформ Экономика 17 июня 22:12
Глава Минздрава Дели заразился коронавирусом Другие страны 17 июня 21:58
ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом В мире 17 июня 21:43
Глава авиарегулятора США сам проверит в полете Boeing 737 MAX до решения о сертификации Транспорт 17 июня 21:27
МИД Азербайджана и Украины провели политконсультации Политика 17 июня 21:10
В Азербайджане выявлены 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 17 июня 20:47
AZAL доставил в Азербайджан еще 152 соотечественников (ФОТО) Общество 17 июня 20:30
В закон Азербайджана "О туризме" внесены изменения в связи с электронными визами Политика 17 июня 19:46
Минобороны Азербайджана: В Тертере взорвалась противотанковая мина Политика 17 июня 19:27
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 17 июня 19:20
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло Бизнес 17 июня 19:11
«Туркменнебит» объявляет тендер на оказание сервисных услуг по бурению Тендеры 17 июня 19:04
Минздрав Туркменистана объявляет тендер Тендеры 17 июня 18:54
Внесены изменения в Миграционный кодекс Азербайджана Политика 17 июня 18:50
Захарова: Очередная встреча в формате видеоконференции по нагорно-карабахскому урегулированию планируется до конца этого месяца Нагорно-карабахский конфликт 17 июня 18:39
В Азербайджане начался прием документов лиц, желающих получить двойной диплом Общество 17 июня 18:26
ГЭЦ Азербайджана огласил график экзаменов, запланированных на 24 и 25 июня Общество 17 июня 18:09
Вылечившийся от коронавируса азербайджанский поэт: Это же не решение сложной математической формулы Социум 17 июня 18:00
МИД: Сегодня в Азербайджан из России возвращаются еще 152 гражданина страны Общество 17 июня 17:54
ОПЕК повысила прогнозы по производству жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 17 июня 17:48
Частный сектор Азербайджана импортировал продукцию на $3 млрд Финансы 17 июня 17:41
Гимнастки Азербайджана и Израиля проведут онлайн-соревнование Общество 17 июня 17:33
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и новым вице-президентом и другими представителями Всемирного банка (ФОТО) Политика 17 июня 17:29
Азербайджан увеличил экспорт газа Энергетика 17 июня 17:25
Raiffeisen Bank International работает над финансовым законодательством Азербайджана Финансы 17 июня 17:24
Спрос на недвижимость в Турции среди граждан Казахстана снизился Турция 17 июня 17:20
В Азербайджане продолжается принятие мер по защите прав работников Экономика 17 июня 17:13
МЧС Азербайджана усилило меры безопасности на пляжах Общество 17 июня 17:12
В апреле в Азербайджане "просел" рынок non-life страхования Экономика 17 июня 17:00
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой Финансы 17 июня 16:57
Агентство по развитию МСБ провело встречу с предпринимателями тепличных хозяйств в районах Азербайджана Экономика 17 июня 16:52
В Азербайджане три районные больницы отведены для борьбы с коронавирусом Общество 17 июня 16:47
Вугар Байрамов: Встреча Президента Ильхама Алиева с руководством Microsoft подтверждает высокий уровень доверия мировых компаний к Азербайджану Политика 17 июня 16:42
Пенсионный фонд Туркменистана объявил о начале отчетного периода по уплате пенсионных взносов Финансы 17 июня 16:35
Состоялся онлайн-круглый стол, посвященный Дню национального спасения Азербайджана Общество 17 июня 16:35
В Азербайджане объявлено завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов" Общество 17 июня 16:32
Moody's: Суверенные активы Азербайджана позволят стране справиться с внешним шоком Финансы 17 июня 16:24
Президенту пишут: Мы вновь убедились, что у нас есть руководитель, которому мы можем доверять в трудные дни Политика 17 июня 16:22
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с началом пляжного сезона Общество 17 июня 16:21
Производительность НПЗ в Азербайджане увеличилась – BP Энергетика 17 июня 16:10
BP повысила доказанные запасы природного газа в Азербайджане Энергетика 17 июня 16:04
Добыча нефти в Азербайджане в 2019 году снизилась - BP Энергетика 17 июня 15:53
FINCA Azerbaijan о текущей ситуации на рынке микрофинансирования Финансы 17 июня 15:43
"ВыбиРай" Беллы Сафиной – из актрисы в режиссеры (ФОТО) Интервью 17 июня 15:38
S&P высоко оценило сектор non-life страхования Азербайджана Экономика 17 июня 15:29
Эльчин Иманов: Лучше терпеть духоту в маске, чем потом задыхаться на больничной койке (ФОТО) Интервью 17 июня 15:25
В Агджабеди заработал новый центр “Служба ASAN” (ФОТО) Общество 17 июня 14:59
Федерация гостиниц Грузии не ожидает иностранных туристов в нынешнем году Грузия 17 июня 14:55
«Туркменские авиалинии» продлили приостановку авиасообщения по 14 рейсам из-за COVİD-19 Туркменистан 17 июня 14:51
Клинический медицинский центр № 1 в Баку отведен для лечения больных коронавирусом Общество 17 июня 14:37
Туркменистан содействует Афганистану в строительстве диагностического центра COVID-19 Туркменистан 17 июня 14:34
Транзитные грузоперевозки из Ирана через Турцию значительно снизились Турция 17 июня 14:32
Документы занявших вакантные места кандидатов будут проверяться в электронном виде - минобразования Азербайджана Общество 17 июня 14:29
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с правонарушениями в Фонде господдержки развития СМИ Общество 17 июня 14:26
Морские грузоперевозки из Франции через порты Турции превышают 1,5 млн тонн Турция 17 июня 13:48
84 актива «Самрук-Казына» продали за 172 млрд тенге в Казахстане Казахстан 17 июня 13:47
Служба автотранспорта Азербайджана: Если в такси не более 2 человек, то они могут сесть только на задние сиденья Общество 17 июня 13:44
В Дашогузском регионе Туркменистана планируется сбор богатого урожая Туркменистан 17 июня 13:38
Завтра в Баку до 34 градусов тепла Общество 17 июня 13:34
Главный инфекционист: При несоблюдении правил высока вероятность роста числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане Общество 17 июня 13:29
Азербайджанские герои в белых халатах! Эти поздравления для вас! (ВИДЕО) Социум 17 июня 13:29
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения водой посевных площадей в Агстафинском районе Политика 17 июня 13:13
В Азербайджане растет интерес к добровольному страхованию жизни Экономика 17 июня 13:12
В январе-мае Франция значительно сократила импорт готовой одежды из Турции Турция 17 июня 13:07
Афет Гасанова: Система здравоохранения и врачи Азербайджана стоят на передовой борьбы с коронавирусом Политика 17 июня 13:06
Узбекистан вводит режимим открытого неба во всех аэропортах страны Транспорт 17 июня 12:59
Спрос на турецкую одежду в США снизился Турция 17 июня 12:57
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) Интервью 17 июня 12:55
В Азербайджане будет повышена эффективность системы газоснабжения Энергетика 17 июня 12:54
На пленарное заседание Милли Меджлиса рекомендованы еще 4 законопроекта Политика 17 июня 12:30
Центробанк готовит кардинальные реформы в страховом секторе Азербайджана Экономика 17 июня 12:26
Азербайджанские врачи: То, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева стоя приветствовали медработников, придало нам новые силы (ВИДЕО) Политика 17 июня 12:14
"Азерсу": Подача воды в поселок Бинагадинского района Баку восстановлена Общество 17 июня 12:08
Узбекистан и Израиль планируют восстановить двусторонний туристический обмен Узбекистан 17 июня 11:57
В Азербайджане средняя зарплата госслужащих превысила 1000 манатов Финансы 17 июня 11:51
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding Общество 17 июня 11:35
Турция почти наполовину снизила поставки кожаных изделий в Узбекистан Бизнес 17 июня 11:30
Станьте ближе к AccessBank с помощью онлайн-интервью Экономика 17 июня 11:28
Все новости