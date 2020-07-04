Победитель Лиги чемпионов Барош объявил о завершении карьеры

Обладатель трофея футбольной Лиги чемпионов в составе английского "Ливерпуля" чех Милан Барош завершит карьеру в конце текущего сезона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

38-летний нападающий выступает в составе чешского "Баника", где он начинал профессиональную карьеру. В текущем сезоне Барош провел 16 матчей и забил один мяч. "Баник" занимает шестое место в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата.

"Голова хотела бы продолжить, но тело уже говорит мне заканчивать. Долгое время я имел проблемы со здоровьем. Тело перестало работать на том уровне, как было раньше. Годы не остановить, после любой нагрузки я начал чувствовать такую боль, что невозможно больше продолжать карьеру", - сказал Барош.

Форвард выступал за английские "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Портсмут", французский "Лион", турецкие "Галатасарай" и "Антальяспор", чешские "Баник", "Млада-Болеслав" и "Слован". В составе "Ливерпуля" Барош выиграл трофей Лиги чемпионов в 2005 году. За сборную Чехии он провел 91 матч и забил 41 мяч, став бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.