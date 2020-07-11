Игроки НХЛ получили возможность выступить на двух ближайших Олимпиадах

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на субботу владельцы клубов НХЛ и игроки одобрили продление коллективного соглашения до 2026 года. В нем прописана возможность участия игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Однако это еще не гарантирует выступление хоккеистов на Играх. Сначала НХЛ нужно договориться с МОК и IIHF.

"НХЛ и NHLPA обязуется участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Однако для этого должны быть согласованы условия, приемлемые для каждой стороны (НХЛ, NHLPA, IIHF и МОК)", - говорится в соглашении.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В 2026 году Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.