Матч ЛЧ "Манчестер Сити" - "Реал" под угрозой из-за введенных Британией ограничений
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" оказался под угрозой срыва из-за того, что власти Великобритании снова ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Правительство Британии объявило об ограничениях 25 июля. Причиной стало увеличение числа инфицированных коронавирусом в Испании в последнюю неделю.
Ответный матч 1/8 финала в Манчестере запланирован на 7 августа. Первая игра прошла 26 февраля в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. По завершении стадии 1/8 финала команды разыграют трофей в формате "финала восьми". Все матчи пройдут в Лиссабоне.
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