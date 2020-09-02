Cильные духом и настоящие герои! Польша ждет воинов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Команда ветеранов-инвалидов Карабахской войны "Карабах" примет участие в Кубке Европы по футболу, который стартует в Варшаве 18 сентября, сообщил Trend Life глава Федерации футбола воинов-инвалидов Карабаха Ровшан Гулиев.

Соревнование пройдет под эгидой WAFF (Международная федерация футбола среди ампутантов) и EAFF (Европейская федерация футбола среди ампутантов).

В соревновании примут участие 16 команд. По правилам, игры пройдут на поле размером 40x60 метров.

"Все наши спортсмены - сильные духом люди и настоящие герои, которые потеряли здоровье в боях за освобождение территорий страны от армянских оккупантов. Несмотря на физические ограничения, они по-прежнему полны энергии и стремления вести активный образ жизни, поэтому выбрали футбольную сферу. Ныне в состав Федерации входят 75 человек из Баку, Гянджи, Товуза и Газаха, которые играют в семи клубах. Вчера "Общественное объединение помощи ветеранам-инвалидам войны" передало нам форму, различный инвентарь для игры в футбол. Мы также приглашены на конференцию в Турцию, где пройдут выборы президента Азиатской конфедерацияи футбола среди футболистов-инвалидов", - сказал Ровшан Гулиев.

(Автор: Вугар Иманов)