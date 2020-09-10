Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, которая завершилась победой именитой американки в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:2, длилась два часа и 14 минут.

Уильямс выполнила 20 подач навылет, реализовала четыре брейк-поинта из девяти, а также допустила одну двойную ошибку.

В активе Пиронковой четыре эйса и два брейка из пяти возможных. Также болгарская теннисистка допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале Серена Уильямс встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элисе Мертенс (Бельгия).