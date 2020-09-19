Гоночный марафон "24 часа Ле-Мана" стартует на трассе "Сарта" без зрителей

Знаменитый марафон "24 часа Ле-Мана" стартует в 88-й раз на трассе "Сарта". Откроет гонку в субботу председатель правления Groupe PSA Карлос Таварес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Groupe PSA - французская автомобилестроительная компания, являющаяся вторым по величине производителем автомобилей в Европе и владельцем брендов Citroen, Peugeot, Opel, Vauxhall. Выбор Тавареса не является случайным. В 2022 году концерн Peugeot, который является трехкратным победителем "24 часов Ле-Мана", возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC). В преддверии старта нынешней гонки представители компании рассказали о планах - Peugeot будет выступать в топовой категории "Гиперкары", которая придет на смену нынешней LMP1.

Пока этот переход не состоялся, поэтому фаворитами марафона в главном классе LMP1 будут два экипажа Toyota, у которых нет конкурентов из-за разницы в финансовой и технической составляющих. Все остальные коллективы, представленные в LMP1, являются частными командами и не могут противостоять гибридным автомобилям японского концерна. Всего же в LMP1 в этом году заявились пять экипажей, среди которых нет бронзовых призеров прошлого марафона - российской команды SMP Racing, ушедшей после объявления организаторов о планах перехода на гиперкары.