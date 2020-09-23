Этап Мирового тура по дзюдо в Японии отменен из-за коронавируса

Этап Мирового тура по дзюдо, который должен был пройти в Токио в декабре текущего года, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Неопределенность ситуации вокруг пандемии коронавируса, а также проведение в Японии Олимпийских игр требуют от IJF проявлять особую осторожность при планировании спортивных мероприятий в этой стране. Нами было принято решение отменить этап Tokyo Grand Slam, запланированный на декабрь", - говорится в сообщении федерации.

IJF продолжит заниматься организацией других этапов Мирового тура по дзюдо, которые должны пройти Венгрии и Катаре. "Самая важная роль IJF - защита нашего спорта и наших спортсменов. Мы продолжим делать все возможное, чтобы гарантировать их безопасность", - отметил глава федерации Мариус Визер.

Этапы Мирового тура по дзюдо должны были пройти в Будапеште, Токио и Дохе. Столица Венгрии примет турнир во второй половине октября, а в Катаре соревнования пройдут в начале следующего года.

Все турниры станут квалификационными к Олимпийским играм в Токио. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.