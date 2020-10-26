Чемпион мира по футболу Роналдиньо заразился коронавирусом

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в своем Instagram в сторис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сдал тест, и он показал положительный результат, - сказал 40-летний Роналдиньо. - Со мной все хорошо, симптомов заболевания нет".

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015 году. В составе "Барселоны" Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата Испании. Выступая за "Милан", он выиграл чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в 2005 году он удостоился награды "Золотой мяч".

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.