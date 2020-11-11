"Ювентус" планирует летом обменять Роналду на футболиста ПСЖ Неймара

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассчитывает обменять нападающего Криштиану Роналду на форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Срок контрактов обоих футболистов истекает в 2022 году. По информации источника, приоритетом для туринского клуба является продление соглашения с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Отмечается, что "Ювентус" еще не расплатился за трансферы полузащитников Деяна Кулусевски и Федерико Кьезы, осуществленные в 2020 году. Зарплата 35-летнего Роналду, по данным La Gazzetta dello Sport, составляет €31 млн в год, что на €23 млн больше зарплаты защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, который по этому показателю находится на втором месте в лиге.

Во вторник спортивный директор ПСЖ Леонардо в разговоре с клубной пресс-службой не исключил возможности перехода Роналду и отметил, что португалец хочет покинуть Турин.