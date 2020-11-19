Стали известны все полуфиналисты Лиги наций

Определились все участники полуфинала текущего розыгрыша футбольной Лиги наций. Заключительные матчи группового этапа турнира прошли в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Победителем группы 1 стала сборная Италии. В последнем туре команда в гостях обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В другом матче группы сборная Нидерландов на выезде оказалась сильнее команды Польши - 2:1. Итальянцы набрали в итоге 12 очков, второе место заняли голландские футболисты (11 очков), третье - поляки (7), четвертое - боснийцы (2), сборная Боснии и Герцеговины вылетела в лигу B.

В группе 2 первой финишировала команда Бельгии, которая в заключительном туре обыграла команду Дании - 4:2. В другом матче сборная Англии разгромила команду Исландии со счетом 4:0. В активе бельгийцев в итоге стало 15 очков, датчане с 10 очками заняли второе место, англичане - третье (10), исландцы - четвертое (0). В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Исландии сыграет в лиге B.

Ранее в полуфинал Лиги наций вышли сборные Франции и Испании, ставшие победителями соответственно групп 3 и 4 высшего дивизиона турнира - лиги A. Полуфинальные пары и даты матчей финального турнира станут известны позднее.