Умер бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман
Бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Причиной смерти стал инсульт.
Хуан де Диос Роман возглавлял федерацию с 2008 по 2013 год. В качестве главного тренера он дважды приводил мужскую сборную Испании к бронзовым медалям Олимпийских игр (1996, 2000), также вместе с командой он два раза завоевывал серебряные (1996, 1998) и один раз бронзовые (2000) награды чемпионатов Европы.
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