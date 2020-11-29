Умер бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман

Бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной смерти стал инсульт.

Хуан де Диос Роман возглавлял федерацию с 2008 по 2013 год. В качестве главного тренера он дважды приводил мужскую сборную Испании к бронзовым медалям Олимпийских игр (1996, 2000), также вместе с командой он два раза завоевывал серебряные (1996, 1998) и один раз бронзовые (2000) награды чемпионатов Европы.