"Реал" интересуется 20-летним футболистом "Манчестер Сити" Фоденом

Испанский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника английского "Манчестер Сити" Фила Фодена. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что "Реал" на протяжении нескольких лет следит за Фоденом. 20-летний игрок в нынешнем сезоне лишь дважды выходил в стартовом составе "Манчестер Сити" в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). По информации издания, испанский клуб хочет воспользоваться этой ситуацией.

Действующий контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 2024 года.

"Манчестер Сити" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков после 14 туров. "Реал" идет вторым в чемпионате Испании с 32 очками в 15 матчах.

Фоден является воспитанником "Манчестер Сити", за основной состав играет с 2017 года. Всего в нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах в различных турнирах и отметился в них пятью голами и четырьмя результативными передачами.

В то же время, полузащитник клуба "Реал" Иско попросил выставить его на трансфер после конфликта, возникшего у него с капитаном команды Серхио Рамосом.

Отмечается, что игроки "Реала" недовольны тем, как работает 28-летний футболист и считают, что он заслуженно не получает места в составе. Также недовольство Иско выразил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Между Иско и Рамосом возник конфликт на почве того, что капитан раскритиковал испанского полузащитника.

Иско просит выставить его на трансфер во время зимнего окна, он нацелен на участие в еврокубках весной.

Иско является игроком "Реала" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. "Реал" занимает вторую строчку в чемпионате Испании, набрав 32 очка в 15 матчах.