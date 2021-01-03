"Манчестер Сити" выиграл у "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в матче отметились Илкай Гюндоган (18-я минута), Фил Фоден (21) и Кевин де Брёйне (34). У хозяев отличился Каллум Хадсон-Одои (90+2).

"Манчестер Сити" продлил серию без поражений в чемпионате до семи, в последний раз клуб проигрывал 21 ноября "Тоттенхэму" (0:2). Клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 29 очков.