IIHF общается с другими федерациями на предмет проведения ЧМ - президент IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) общается с хоккейными федерациями, которые могут принять матчи чемпионата мира 2021 года. Об этом журналистам рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на срок с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии.

"Мы общаемся с представителями других возможных федераций, которые могут организовать чемпионат мира. Это будет серьезным вызовом с финансовой точки зрения", - сказал Фазель.

В начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения.

В декабре швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняла решение о переносе матчей турнира из Минска в другую страну. Рассматривается вариант, что ЧМ-2021 пройдет только в Риге, а также возможность организации матчей в Братиславе или Праге совместно со столицей Латвии.

Ранее во вторник Фазель заявил, что IIHF примет решение по месту проведения чемпионата мира в конце января.