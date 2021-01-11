Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду повторил рекорд по числу голов в официальных матчах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье он отличился в победном матче чемпионата Италии против "Сассуоло" (3:1). Для 35-летнего форварда гол стал 759-м с карьере за клубы и сборную. Столько же на счету бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

Ранее Роналду превзошел по числу забитых мячей Пеле, на счету которого 757 голов.

Существует несколько версий относительно количества мячей бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали по подсчетам, в частности, ESPN и футбольного портала Goal. По другим версиям, на счету Пеле и Бицана больше забитых мячей и Роналду до их рекорда еще не добрался.

Роналду выступает за "Ювентус" с июля 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.