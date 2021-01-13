«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Ливерпульский «Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 18 тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:1.
В составе «Эвертона» забитыми мячами отметились Алекс Айуоби и Майкл Кин, в составе «Вулверхэмптона» — Рубен Невеш.
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