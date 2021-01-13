«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Ливерпульский «Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 18 тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:1.

В составе «Эвертона» забитыми мячами отметились Алекс Айуоби и Майкл Кин, в составе «Вулверхэмптона» — Рубен Невеш.