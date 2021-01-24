«Реал» в отсутствии Зидана разгромил «Алавес» в игре Ла Лиги
В очередном матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» оказался сильнее «Алавеса», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла в Виктории-Гастейс на стадионе «Мендисорротца» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Каземиро, Эден Азар и Карим Бензема, оформивший дубль на свой лицевой счет.
У проигравшей команды отличился Хоселу.
После этого успеха действующие чемпионы страны набрали 40 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.
Лента новостей
Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели
Свадебные традиции и ритуалы в городе Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества (ФОТО)
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie