Месси попал в символическую сборную FIFA 21

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси попал в символическую сборную футбольного симулятора FIFA 21. Об этом сообщает EA Sports в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Стоит отметить, что посредством голосования болельщиков был включен 12-й игрок. Этим футболистом и стал аргентинец.

Месси стал единственным игроком сине-гранатовых в команде.

Ранее Месси побил рекорд по числу игр за «Барселону» в Кубке Испании.