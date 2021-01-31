Дубль Салаха помог «Ливерпулю» выиграть второй матч в АПЛ подряд
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Лента.ру.
Встреча прошла в воскресенье, 31 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Мохамед Салах. Еще один мяч забил Жоржиньо Вейналдум. У хозяев отличился Крейг Доусон
Победа стала для «Ливерпуля» второй подряд, красные набрали 40 очков и вышли на третье место в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 35 очков, клуб находится на пятой позиции.
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